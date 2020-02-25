مقتل 39 داعشيا بينهم قياديان في عملية لمكافحة الارهاب

2020/02/25 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت خلية الاعلام الامني عن قتل 39 ارهابيا من تنظيم داعش بينهم قيادات مهمة، اثناء عملية نفذها جهاز مكافحة الارهاب في جبال الخانوكة بمحافظة صلاح الدين.وقال بيان عن الخلية ان عناصر جهاز مكافحة الارهاب اشتبكوا مع مجموعة ارهابية من عصابات داعش في جبال الخانوكة، بعد تنفيذ عمليات إنزال متعددة ، وفقاً لمعلومات استخبارية […]

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