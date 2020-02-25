الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بدون جمهور

2020/02/25 | 23:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت اللجنة التي تدير شؤون اتحاد كرة القدم ان تقام مباريات دوري الكرة الممتاز بدون حضور جماهيريوقال مصدر لـ" كلكامش برس" ان الجولة الثالثة التي من المقرر ان تنطلق الاربعاء، ستخلوا من الحضور الجماهيري بسبب تفشي مرض كورونا في اكثر من محافظة عراقية.

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