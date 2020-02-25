2020/02/25 | 23:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في جامعة ديالى والمعهد التقني ليومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وقال بيان تلقته "الغد برس"، ان "محافظ ديالى، مثنى التميمي وبالتشاور مع رئاسة جامعة ديالى، اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في جامعة ديالى والمعهد التقني ليومي الاربعاء والخميس المصادف 26-2020/2/27 أسوة بالمدارس ، وايضا كإجراء احترازي تحسبا لأي طارىء".

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