بسبب كورونا.. دوري الكرة العراقي دون جمهور

2020/02/25 | 23:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

قرر اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، اقامة الجولة المقبلة من دوري الكرة دون جمهور.

واعلن المكلف بقيادة اتحاد الكرة في الفترة الحالية احمد عباس، بان "الدوري سيقام مؤقتا دون جمهور".

وبين ان "هذا القرار جاء بسبب تعميم وزارة الصحة بعد التجمعات الكبيرة بسبب مرض كورونا".





واعلن "تشخيص اصابات جديدة بمرض كورونا في كركوك بعد الإصابة التي اعلن عنها في النجف".

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