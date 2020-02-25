2020/02/25 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يقرر إقامة الجولة الثالثة من الدوري بدون جمهور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 23:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يقرر إقامة الجولة الثالثة من الدوري بدون جمهور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يقرر إقامة الجولة الثالثة من الدوري بدون جمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).