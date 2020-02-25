كاكائي: الكرد لم يرشحوا اية اسماء لحكومة علاوي

2020/02/25 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، اليوم الثلاثاء، بانه “نخشى من تفرد علاوي بالسلطة ويخلق دكتاتورية جديدة”.وقال كاكائي في تصريح لـ”العهد”، انه “لن نشارك بحكومة علاوي اذا لم تراع حقوق الكرد”، مضيفا، انه “كان هناك وزراء كرد في حكومة صدام فهل يمثلون الكرد”.واضاف، ان “طه ياسين رمضان كان كرديا فهل كان […]

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