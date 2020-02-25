فيروس كورونا على منابر خطباء الجمعة في كوردستان

2020/02/25 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ الزمت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ائمة وخطباء الاقليم بالحديث عن المشكلات العصرية للمجتمع وحلولها وكيفية التعامل مع الحوادث المرحلية "مرض كورونا" انموذجا في خطبة يوم الجمعة المقبلة.

وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه شفق نيوز، ان الخطبة يجب ان تتضمن عددا من المحاور ومنها معلومات عن مرض كورونا والثاني ماجاء في القران حول الامراض وعلاجها والمحور الثالث حول الوقاية من الامراض كواجب من الواجبات الدينية والالتزام بتوصيات وتعليمات وزارة الصحة بهذا الصدد.

وتضمن المحور الرابع "الحديث عن الارادة العالية والاعتماد على الله، اما المحور الاخير فتضمن ضرورة الدعاء والتوسل من الله".

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