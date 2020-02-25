الصحة توجه بمتابعة جودة الكمامات ومحاسبة المتلاعبين باسعارها

2020/02/25 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، متابعة جودة الكمامات المصنوعة محليا والمستوردة.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب بحسب الصحيفة الرسمية “الصباح”، ان “وزارة الصحة تبدأ بمتابعة جودة الكمامات الطبية والمستلزمات الطبية المستخدمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا”.واضاف، ان “الوزارة وجهت ببيعها للمواطنين بأسعارها الاعتيادية ومحاسبة المتلاعبين بالاسعار”.انتهى..م.ر

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