2020/02/25 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد فلوكس ينفي شائعة رفعه قضية ضد شقيقته وإهانته لفتاة تقدم لخطبتها (المستقلة) – منى شعلان/كشف الفنان المصري أحمد فلوكس ، حقيقة شائعة رفعه قضية ضد شقيقته، وكذلك تصريحات منسوبة له تحمل إهانة لفتاة قيل إنه كان يرغب في الزواج منها، لكنه اكتشف أنها “نامت مع طوب الأرض”، وفق ما هو منسوب له ، مؤكدا […]

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