2020/02/25 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليمان_جبران يبدو أنّ عصرنا العجيب هذا يقرّب المسافات فعلا! لكنّه يباعد بين الناس أيضا! الآلة تقوم بكلّ ما نريد.من بعيد لبعيد، فلماذا "الغلبة" والتعب؟!اليوم عيد ميلاد صديقي.بدل زيارته في البيت، والجلوس معا، نشرب القهوة ونتحدّث، أكتب إليه تهنئة.طبعا على الواتس أب.فيردّ عليّ شاكرا.بالطريقة ذاتها طبعا!كلّ ما نريد القيام به ننفذّه، ونحن على كرسيّنا في البيت.فلماذا نخرج من بيتنا؟ أذكر ولا أنسى: س......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سليمان جبران - الجديد – نعم، المبالغة والهوس – لا !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سليمان جبران - الجديد – نعم، المبالغة والهوس – لا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).