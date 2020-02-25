2020/02/25 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كما نوهت في الحلقة السابقة, ان الأدلة النصية يبدو أنها تؤيد التهمة الموجهة ضد لينين.فكما تظهر الاقتباسات التي اوردها Chattopadhyay من ماركس فانها افترضت انتقالًا فوريًا إلى الاشتراكية بعد الإطاحة بالسلطة البرجوازية.ولكن عندما نتذكر أن ظروف الثورة الاشتراكية في ذهن ماركس لم تكن موجودة في روسيا عشية الثورة, ومع ذلك, نشبت ثورة اكوبر بقيادة الطبقة العاملة في روسيا التي كانت تشكل "الحلقة ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 12) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).