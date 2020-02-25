صحة النجف: ليس كل الاعراض تدل على الإصابة بـ “كورونا” وهذا التعريف مهم للجميع

2020/02/25 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة النجف، اليوم الثلاثاء، وضع تعريفا نموذجيا يدل على ان الاعراض التي يحملها الشخص مصابا او غير مصاب بفيروس كورونا.وذكرت الصحة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تردنا الكثير من الاتصالات عن حالات مرضية يطلب اصحابها الحصول على المساعدة الطبية ولاننا نريد تقديم الخدمات الطبية لمن يستحقها فعلا نضع هنا التعريف […]

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