2020/02/25 | 23:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكلف بإدارة اتحاد الكرة احمد عباس : الجولة المقبلة من الدوري الممتاز ستقام من دون جماهير بعد تعميم وزارة الصحة بمنع التجمعات بسبب فايروس كورونا

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