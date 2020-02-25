وزارة الصحة تصدر بياناً بشأن اسعار بيع الكمامات الطبية

2020/02/25 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان دائرة التفتيش في الوزارة تتابع اسعار بيع الكمامات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "فرق قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة نفذت اليوم الثلاثاء، نفذت زيارات تفتيشية لمحلات بيع المستلزمات الطبية في منطقتي باب المعظم وشارع المغرب في بغداد ضمن جانب الرصافة من بغداد".

واضافت ان "تلك الفرق تابعت جودة الكمامات الطبية والمستلزمات الطبية المتداولة في تلك المحلات والمستخدمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، فضلا عن التأكيد على بيعها للمواطنين بأسعارها الاعتيادية وتوجيه اصحاب المحلات بعدم مضاعفة الاسعار خدمة للصالح العام".

وبينت ان "الزيارات تعد استجابة لطلبات المواطنين وبلاغاتهم حول ارتفاع أسعار هذه الكمامات".

بغداد اليوم - النجف

اعلنت صحة محافظة النجف، الثلاثاء، مغادرة عائلة عراقية الحجر الصحي بعد وصولها من الصين.

وقالت الدائرة في بيان، "انتهاء مدة الحجر الصحي ومغادرة عائلة من اربعة اشخاص ممن تمت استضافتهم لمدة اسبوعين على خلفية وصول

بغداد اليوم - كردستان

قرر اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، منع دخول الشركات السياحية للاقليم.

وقالت الهيأة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ في ﺃﻗﻠﻴﻢ ﻛردستان - ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، في بيان مقتضب، "ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴ

بغداد اليوم

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الجامعة والمعهد التقني لمدة يومين.

وقال المحافظه في بيان انه "بعد التشاور مع رئاسة جامعة ديالى تقرر عن تعطيل الدوام الرسمي في جامعة ديالى والمعهد التقني ليومي

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