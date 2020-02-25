صحة النجف تعلن مغادرة عائلة عراقية الحجر الصحي بعد وصولها من الصين

2020/02/25 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اعلنت صحة محافظة النجف، الثلاثاء، مغادرة عائلة عراقية الحجر الصحي بعد وصولها من الصين.

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