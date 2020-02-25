نشطاء يحملون

2020/02/25 | 23:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية حذر ناشطون في الديوانية، من ابادة جماعية لسكان المحافظة بسبب افتقار الصيدليات للكمامات الواقية .وطالبوا وزارة الصحة بالاهتمام اكثر والتحلي بالمسؤولية حيال مخاطر فيروس كورونا المميت .وحمل الناشطون الوزارة مسؤولية اي اصابات بالفيروس بسبب اهمالها .

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