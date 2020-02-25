2020/02/25 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي في كليات جامعة ديالى والمعهد التقني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في كليات جامعة ديالى والمعهد التقني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في كليات جامعة ديالى والمعهد التقني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).