تحالف القوى: 216 نائباً يرفضون تمرير الحكومة وخلاف كبير بين علاوي والحلبوسي

2020/02/25 | 23:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث عن توحيد موقفه مع الكرد وكتل شيعية بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، وجود خلاف كبير في وجهات النظر بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيراً إلى ان 216 نائباً يرفضون تمرير الحكومة يمثلون مختلف الكتل السياسية، وتحدث عن تفاهم مع التحالف الكردستاني يتضمن ...

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