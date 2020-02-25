الصحة تمدد ايقاف دخول الوافدين الاجانب من دول عدة تفاديا لفيروس كورونا

2020/02/25 | 23:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فحوصات تثبت سلامة المحالين من مستشفى اليرموك إلى الفرات بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء، تمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب من بعض الدول الى اشعار اخر، وفيما وجهت بمتابعة الصيدليات والمذاخر لضمان منع استغلال ازمة فايروس كورونا، اكدت دائرة صحة الكرخ سلامة المحالين من مستشفى اليرموك الى مستشفى الفرات المعني بفيروس كورونا، ...

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