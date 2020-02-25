نائب سابق يستبعد تمرير الحكومة في الموعد المحدد

2020/02/25 | 23:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: استبعد النائب السابق جاسم البياتي، أمس الثلاثاء، تمرير الحكومة في الموعد المحدد لها، مبينا ان هناك مجالا للتفاوض من اجل مشاركة الجميع في الجلسة وتمرير الحكومة قبل الثالث من اذار المقبل.وقال البياتي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “هناك اختلاف كبير حول الكابينة الوزارية والكثير من النواب الشيعة لايرغبون بتشكيل ...

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