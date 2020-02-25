عائلة نجفية عائدة من الصين تغادر الحجر الصحي بكامل عافيتها

2020/02/25 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، مغادرة عائلة عراقية الحجر الصحي بعد وصولها من الصين.وذكرت الدائرة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انتهاء “مدة الحجر الصحي ومغادرة عائلة من اربعة اشخاص ممن تمت استضافتهم لمدة اسبوعين على خلفية وصولهم من دولة الصين وكإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا”.واضافت، ان “المواطنين الاربعة وهم زوج وزوجته وطفلين […]

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