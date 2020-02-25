البرلمان يطالب الادعاء العام بالتحقيق الفوري مع علاوي بشأن مزاعمه بدفع مبالغ للنواب لافشال حكومته

2020/02/25 | 23:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] طالبت الأمانة العامة لمجلس النواب، الإدعاء العام، بالتحقيق الفوري مع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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