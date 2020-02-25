2020/02/25 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أوفا ميكيلي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الثلاثاء إنه لم يتضح حتى الآن إذا كانت بطولة أوروبا 2020 ستتأثر بتفشي فيروس “كورونا” الذي يعصف بإيطاليا حاليا.وأبلغ أوفا وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي شبكة “راي” الرسمية: “نحن في مرحلة الانتظار، نراقب الأوضاع في كل بلد.يتعين على كرة القدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الالغاء او التاجيل يهددان بطولة اوروبا 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الالغاء او التاجيل يهددان بطولة اوروبا 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).