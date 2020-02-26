الاعلام الامني: مقتل 39 إرهابيا بينهم قيادات مهمة بعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين

2020/02/26 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، مقتل 39 ارهابيا بينهم قيادات مهمة بعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للخلية حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قوات جهاز مكافحة الارهاب نفذت عمليات إنزال متعددة في جبال الخانوكة ضمن محافظة صلاح الدين ، وفقاً لمعلومات استخبارية عن وجود مجاميع ارهابية تتخذ من الجغرافية الصعبة في هذه المنطقة […]

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