2020/02/26 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت الصين، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لايران من خلال اهدائها عشرات الاف الاقنعة للوقاية من فيروس كورونا، حاثة اياها على ان تكون "قوية".

وكتب السفير الصيني لدى طهران جان هوا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اكد فيها ان بلاده داعمة لطهران ومسؤوليها بشكل تام.

واضاف هوا ان الصين ارسلت 250 الف قناع وقاية الى ايران كهدية، مؤكدا انها سترسل لها كميات اكبر لاحقا".

وتحدث السفير الصيني في مقطع مصور للايرانيين وقال لهم "كونوا اقوياء ايها الايرانيون".

وتسبب تفشي فيروس كورونا في ايران بوفاة 17 شخصا فيما يوجد فيها اكثر من 90 مصابا آخر، فيما اغلقت الدول المجاورة لها الحدود معها وعلقت الرحلات الجوية منها واليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترسل هدية لايران لمواجهة كورونا وتقول لها: كوني قوية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترسل هدية لايران لمواجهة كورونا وتقول لها: كوني قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).