صحة الانبار تنفي وجود حالات اصابة بفيروس كورونا

2020/02/26 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

نفت دائرة صحة الانبار، الثلاثاء، وجود حالات اصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في ...





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