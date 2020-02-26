2020/02/26 | 00:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أكد الكاتب الصحفي محمد مجيد الأحوازي، اليوم الثلاثاء،، إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر "تويتر”، “عاجل..



وسائل الإعلام في إيران تتحدث عن إصابة علي ربيعي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية بفيروس كورونا".

وأعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، إصابة نائب وزير الصحة إيرج حريرجي بفيروس كورونا الجديد.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، صورًا ومقاطع فيديو لـ حريرجي، وهو يبدو عليه آثار التعب وأعراض فيروس كورونا.

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