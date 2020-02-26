عباس علي العلي - بيان المعتزلة الجدد ج2

2020/02/26 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي السؤال التقليدي الذي يواجهننا دوما هو من أين يبدأ التجديد؟ وما هي ألياته ووسائله الممكنة في ظل هيمنة السلفية الفكرية على منحى وأتجاهات الفكر الإسلامي عامة؟ والسؤال الأخر والأهم ما هي علاقة التجديد بصيغته التي يطرحها المعتزلون الجدد مع حركة التنوير التي بدأت خطواتها منذ زمن، لكنها تواجه أشكالا من الرفض الرسمي على مستويات المؤسسات الدينية المتحكمة والحاكمة؟ الجواب الثاني نبدأ به من حيث الأهمية وعلاق......

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