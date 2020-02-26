مكافحة الإرهاب يتعهد باستمرار تعقب خلايا داعش الارهابية في صلاح الدين

2020/02/26 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد جهاز مكافحة الإرهاب، باستمرارية تعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً مقتل المفتي الشرعي للعصابات الإرهابية في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للجهاز حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قوات العمليات الخاصة الثانية أحد تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية بإنزال جوي على أوكار الإرهابيين، واشتبكوا معهم في معركة استمرت عدة ساعات.وأضاف أن […]

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