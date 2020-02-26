تعطيل الدوام في ثماني محافظات عراقية ومنع الزيارات الدينية للنجف بسبب الفيروس

2020/02/26 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف‭ – ‬اربيل ‭ ‬—الزمان‭ ‬ ‭ ‬أُغلقت‭ ‬البوابات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مرقد‭ ‬الأمام‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬طالب،‭ ‬وكذلك‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النجف،‭ ‬فيما‭ ‬توجه‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬يشعر‭ ‬بالهلع‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬إلى‭ ‬الصيدليات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬حشودا‭ ‬لا‭ ‬تنقطع‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬الإيرانيين‭ ‬سنويا‭.‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ […]

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