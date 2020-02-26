2020/02/26 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ماقاله‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬عن‭ ‬“الشخّاطة”‭ ‬أي‭ ‬علبة‭ ‬الكبريت‭ ‬الصغيرة،‭ ‬في‭ ‬إنه‭ ‬سوف‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قرر‭ ‬إعادة‭ ‬جيش‭ ‬المهدي‭ ‬المجمّد‭ ‬ذلك‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬تشكّل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إبان‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬تهديدات‭ ‬الآخرين،‭ ‬هو‭ ‬توصيف‭ ‬دقيق‭ ‬مستنبط‭ ‬من‭ ‬العامية‭ ‬العراقية‭ ‬وقريب‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬مجمل‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي،‭ ‬وليس‭ […]

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