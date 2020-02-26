2020/02/26 | 00:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عباس ونتانياهو ينعيان الرئيس الراحل وولي عهد أبو ظبي: كان قائداً مخلصاً للعرب رام الله- بيروت- القاهرة -مصطفى عمارة باشرت الرئاسة المصرية تعد لجنازة عسكرية للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ، و لم يعلن عن موعدها ومكانها ، فيما كشف فريد الديب محامي أسرة مبارك أسرار الايام الاخيرة فى حياته مؤكدا ان […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي أسرة مبارك يكشف عن أيام ماقبل الرحيل والإعداد لجنازة عسكرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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