محامي‭ ‬أسرة‭ ‬مبارك‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أيام ماقبل‭ ‬الرحيل‭ ‬والإعداد‭ ‬لجنازة‭ ‬عسكرية

2020/02/26 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬عباس‭ ‬ونتانياهو‭ ‬ينعيان‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬وولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭: ‬كان‭ ‬قائداً‭ ‬مخلصاً‭ ‬للعرب رام‭ ‬الله‭- ‬بيروت‭- ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ باشرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬تعد‭ ‬لجنازة‭ ‬عسكرية‭ ‬للرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬موعدها‭ ‬ومكانها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬فريد‭ ‬الديب‭ ‬محامي‭ ‬أسرة‭ ‬مبارك‭ ‬أسرار‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬فى‭ ‬حياته‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ […]

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