طهران ترد على تصريحات بومبيو بشأن فيروس “كورونا”

2020/02/26 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم الاربعاء، ردا على التصريحات التدخلية لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول إحصاءات كورونا في ايران .وقال شامخاني في تغريدة له على منصته في “تويتر”، اننا “لم نحصل لحد الان من البيت الابيض على احصاءات دقيقة عن حقيقة خسائر عين الاسد وطائرة التجسس في افغانستان […]

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