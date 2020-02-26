2020/02/26 | 00:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُنس جابر تلتقي بالمصنفة الثالثة في بطولة قطر للتنس (المستقلة) – حسام الدين جمال – ضربت التونسية أُنس جابر موعدا مع التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثالثة عالميا في دور الـ16 من بطولة قطر المفتوحة للتنس، غدا الأربعاء.وتأهلت أُنس جابر إلى الدور الثالث لبطولة قطر المفتوحة للتنس، مساء الثلاثاء، بعد الفوز في الدور الثاني على […]

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