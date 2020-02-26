جامعة واسط تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس

2020/02/26 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

قررت خلية الازمة في محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي في جامعة واسط ليومي الاربعاء والخميس.

وقالت الخلية في بيان، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جامعة واسط لليومين (الاربعاء والخميس) وسيراعى التجديد حسب المستجدات".

واضافت، "علما ان الجامعة ستقوم خلال اليومين القادمين بتعقيم الحرم الجامعي والاقسام الداخلية".

بغداد اليوم - الانبار

نفت دائرة صحة الانبار، الثلاثاء، وجود حالات اصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، ان "ماتداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بخصوص وجود حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان دائرة التفتيش في الوزارة تتابع اسعار بيع الكمامات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "فرق قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة نفذت اليوم الثلاثاء، نفذت زيارات تفتيشية لمح

بغداد اليوم - النجف

اعلنت صحة محافظة النجف، الثلاثاء، مغادرة عائلة عراقية الحجر الصحي بعد وصولها من الصين.

وقالت الدائرة في بيان، "انتهاء مدة الحجر الصحي ومغادرة عائلة من اربعة اشخاص ممن تمت استضافتهم لمدة اسبوعين على خلفية وصول

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