2020/02/26 | 00:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم عراقيين.. عقوبات اميركية جديدة تطال 13 كيانا وفردا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 00:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عراقيين.. عقوبات اميركية جديدة تطال 13 كيانا وفردا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عراقيين.. عقوبات اميركية جديدة تطال 13 كيانا وفردا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).