سامي الذيب - تبرير النسخ عند المفسرين المسلمين

2020/02/26 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب قلنا في مقالات سابقة أن كل نظام قانوني، إن كان ديني أو غير ديني، يعرف مفهوم النسخ.وسوف نرى كيف ان هذا المفهوم قد أحدث تشنجًا لدى بعض المسيحيين الذين ينكرون حدوث نسخ في الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد، لأن الله لا يمكن له ان يغير رأيه أو يناقض نفسه.ولكن برجوعنا إلى قرابة سبعين مفسرًا قديمًا وحديثًا نرى أنهم لا يرون أي غضاضة في النسخ، لا بل وجدوا له تبريرًا من داخل القرآن ذاته.هذا ما سنراه ......

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