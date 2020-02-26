متنبئ جوي يبث البشرى بشأن حالة الطقس لليوم الأربعاء

2020/02/26 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، امس الثلاثاء، بتراجع المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر.وقال الموسوي، في نشرة خص بها “العهد نيوز”، انه “من المتوقع بعد مشيئة الله ان يضعف وينزاح تأثير المنخفض الجوي العميق القادم من البحر الاحمر نحو الشرق بسبب تأثر البلاد بمرتفع الجوي الشبه المداري ليكون الطقس خلال يوم غد كالتالي: – […]

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