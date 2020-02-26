مسؤول إيراني ينفي عدد وفيات “كورونا” ويصاب به

2020/02/26 | 00:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن ظهر نائب وزير الصحة الإيراني، في مؤتمر صحفي ونفى الأنباء التي تتحدث عن وفاة 50 شخصاً بفيروس “كورونا”، تم اليوم تأكيد إصابته بالفيروس.وأكد مستشار وزير الصحة الإعلامي،

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