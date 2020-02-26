بينها العراق.. واشنطن تفرض عقوبات على /13/ كياناً وشخصاً يدعمون إيران

2020/02/26 | 00:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت في جديد التطورات حول البرنامج النووي الإيراني، فرضَت #واشنطن عقوبات على /13/ كياناً وشخصاً أجانب في #الصين و #العراق و #روسيا و #تركيا، وذلك لدعمهم برنامج

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