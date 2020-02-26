البايرن يهزم تشيلسي... ونابولي وبرشلونة يتقاسمان نقاط المباراة بالابطال

2020/02/26 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2020)، إن اتحاده تلقى اشعارا يتضمن قائمة اسماء عدد من الشخصيات لغرض اختيار منها لجنة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف امين سر لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم عبود، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيسي لتغيير حكم مباراة الجوية والطلبة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري الكرة الممتاز، فيما نفى الانباء التي ت

بغداد اليوم/ متابعة

كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن موقف مجلس الإدارة من تأثير فيروس كورونا على مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية، "لم يتم المناقشة من قبل مجل

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