2020/02/26 | 01:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعادل يحسم مواجهة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا (المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل 1-1 مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سان باولو”.افتتح دريس ميرتينز نجم نابولي التسجيل في الدقيقة 30، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب […]

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