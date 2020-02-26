قوات الاحتلال الصهيونية تغلق أقدم مخبز في القدس القديمة

2020/02/26 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت سلطات الاحتلال الصهيوني مخبزا فلسطينيا فتح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبل 60 عاما.وبحسب ما أشار إليه المركز الإعلامي الدولي للشرق الأوسط فإن الاحتلال تذرع من أجل إغلاق المخبز بأنه “كان يقدم سلعا مخبوزة للمصلين الفلسطينيين المتجهين إلى المسجد الأقصى للصلاة”.وذكر المركز في التقرير ، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أمرت صاحب المخبز، […]

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