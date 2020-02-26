2020/02/26 | 01:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان العراق يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 01:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان العراق يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان العراق يعزل ألفي شخص عادوا من إيران بسبب "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).