بلاغ من العراق لشرطة شيكاغو يسهم في القبض على

2020/02/26 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم أن الجندي الأميركي ريتشارد وارتون يخدم في العراق وعلى بعد 6500 ميل من بيته في ولاية إلينوي الأميركية، إلا أنه استطاع أن يساهم في القبض على اثنين كانا يحاولان سرقة منزله.

واستقبل وارتون تحذيرا من تطبيق على هاتفه المحمول بوجود غرباء يقتحمون مرآب منزله في ضاحية شيكاغو في الثانية والنصف صباح الجمعة.

وسريعا اتصل وارتون بالشرطة في منطقة بارك ريدج والذين انتقلوا إلى هناك في بضع دقائق.

وطبقا للشرطة، فإنه تم إلقاء القبض على شابين مشتبه فيهما في مكان قريب من الحادث، حيث كانا يحملان عدة أشياء من مرآب وارتون، وكذلك أشياء أخرى سرقوها من سيارات في المنطقة.

واتهم الشابان بثلاث تهم تتعلق بالسطو، وكان أحدهما في الثالثة والعشرين من عمره والآخر في الرابعة والعشرين.

وقدمت الشرطة شكرها للجندي الذي ساهم في القبض على الشابين، رغم انه موجود في العراق.





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