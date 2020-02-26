سورية تمنع تصدير الـ”كمامات” الطبية

2020/02/26 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، امس الثلاثاء، قرارا بمنع تصدير كمامات الأنف والفم، وذلك وسط ازدياد الطلب عليها وارتفاع أسعارها.ويقضي القرار بمنع تصدير جميع أنواع الكمامات المعقمة وغير المعقمة.ويعد القرار الذي وقعه وزير الاقتصاد، سامر الخليل نافذا ومعمولا به من تاريح صدوره.وتشهد البلاد حالة من الإقبال غير المسبوق على الكمامات […]

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