سجن الناصرية يعلن إيقاف الزيارات تحسبا من انتشار “كورونا”

2020/02/26 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة سجن الناصرية للأحكام الثقيلة، الثلاثاء، ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من انتشار فيروس “كورونا”.وذكرت الادارة في بيان لها، إنه “تقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت القادم تحسبا لكل طارئ فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار مرض كورونا”.وأضاف البيان أن هذا الاجراء “حسب توجيهات وزارة الصحة […]

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