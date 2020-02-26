المرصد: “الجيش السوري” يسيطر على 24 قرية في إدلب

2020/02/26 | 01:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت القوات الحكومية السورية، تقدمها في ريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على قرى وبلدات جديدة بعد مواجهات مع الفصائل العاملة هناك.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مجمل ما سيطر عليه

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