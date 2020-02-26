الخارجية: العراق حريص على أن يكون جزءاً من الحراك الهادف الى الحدِّ من الأزمات الإنسانية الدولية

2020/02/26 | 01:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، حرص العراق على أن يكون جزءاً من الحراك الهادف الى الحدِّ من الأزمات الإنسانية الدولية. وقال الحكيم في كلمة ألقاها في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بحسب بيان للوزارة، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “العراق يحرص على أن يكون جزءاً من الحراك الإقليميّ والدوليّ الهادف إلى الحدّ من الأزمات […]

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