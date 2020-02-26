مريم نجمه - تحية الكمّامات شعار 2020

2020/02/26 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه صباح الكمّامات شعار عام 2020 فيروس الكورونا يجتاح العالم : 23 - 2 -020 2 كورونا وباء العولمة الجديد كوّر الكرة الأرضية وأقعدها تنظر نهاية البشرية هل هي عدالة , أم إنتقام !!؟ الذي يسمع وينقاد لأميركا - خاصة عهد طرانب - يخسر.ويندم .مسكينة بريطانيا صديقتها خُدِعت أم خدَعتها , خرجت من الإتحاد الأوربي وكانت تعوّل على انفتاحها وتجارتها الحرة مع الصين الشعبية ......

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